В тюменской ОКБ №2 прооперировали девятилетнюю девочку с травмой внутренних органов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девятилетнюю девочку доставили в тюменскую Областную клиническую больницу №2 после травм, полученных после падения с забора. Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гинеколога, детского врача-уролога и анестезиолога-реаниматолога приняла решение об экстренном оперативном лечении, так как при данном виде травмы медлить было нельзя.

"Совместно с детским урологом нам удалось произвести ушивание разрывов наружных половых органов, дренировать гематому. Благодаря слаженной работе специалистов мы смогли восстановить целостность всех поврежденных органов и сохранить девочке возможность в будущем иметь детей", – рассказал врач-гинеколог, онколог, заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.

Послеоперационный период протекал без осложнений, проводилось медикаментозное лечение. Спустя некоторое время маленькая пациентка полностью восстановилась и была выписана домой, сообщает пресс-служба медучреждения.