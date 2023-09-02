В тюменской ОКБ №2 прооперировали девятилетнюю девочку с травмой внутренних органов
Девятилетнюю девочку доставили в тюменскую Областную клиническую больницу №2 после травм, полученных после падения с забора. Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гинеколога, детского врача-уролога и анестезиолога-реаниматолога приняла решение об экстренном оперативном лечении, так как при данном виде травмы медлить было нельзя.
"Совместно с детским урологом нам удалось произвести ушивание разрывов наружных половых органов, дренировать гематому. Благодаря слаженной работе специалистов мы смогли восстановить целостность всех поврежденных органов и сохранить девочке возможность в будущем иметь детей", – рассказал врач-гинеколог, онколог, заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.
Послеоперационный период протекал без осложнений, проводилось медикаментозное лечение. Спустя некоторое время маленькая пациентка полностью восстановилась и была выписана домой, сообщает пресс-служба медучреждения.