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20 работ уличных художников представлены на ул. Дзержинского в Тюмени

Общество, 12:23 02 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 работ уличных художников вошли в экспозицию "Сокращая дистанцию: обойдемся без стен" на ул. Дзержинского в Тюмени.

"Мы хотели показать жителям города, что работы уличных художников могут располагаться не только на стенах, как муралы, но и представлены в формате выставки. Мы держим связь со многими участниками "Морфологий", и большинство работ здесь – именно от них. Для нас особенно важно прокачивать, развивать художников Тюмени", – говорит руководитель мультицентра "Контора пароходства" и паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Из общего числа работ пять – тюменцев. Остальное - от авторов из Москвы, Калининграда, Ростова, Воронежа, Санкт-Петербурга и Омска. Каждая работа имеет QR-кодом, пишет "Тюменская область сегодня".

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