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Арт-объект "Окна из прошлого в будущее" установили в селе Ембаево

Общество, 12:53 02 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Окна из прошлого в будущее" установили на ул. Трактовой в с. Ембаево Тюменского района. Он стал подарком к 100-летию района и 425-летию села и символизирует связь поколений.

При создании арта использованы оконные деревянные рамы дома XIX века, которые предоставили жители села. В рамах - портреты Героя Советского Союза Ахметрашита Аширбекова, Героя России Тимура Мухутдинова, купца и мецената Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова. Построенный им на личные средства и оставленный в наследие ансамбль Большой татарской мечети является украшением и архитектурно-историческим достоянием не только Ембаево, но и всего Тюменского района.

Арт-объект будут пополнятся новыми окнами, на каждое изображение добавится QR-код, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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