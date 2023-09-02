От тюменцев ждут заявки на Всемирный фестиваль молодежи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в "Сириусе" Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Жители Тюменской области от 14 до 35 лет могут подать заявку до 4 ноября на официальном сайте события.

На фестиваль приедут 20 тысяч российских и иностранных активистов — профессионалов в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и спорта в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые участие примут 1000 подростков от 14 до 17 лет: 500 приедут из России, еще 500 из-за рубежа.

На площадке события участникам будут помогать эксперты и 5000 волонтеров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Цель фестиваля — объединить молодежь со всего мира на одной площадке, чтобы вместе построить общее будущее: во взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве. В 2017 году Тюменская область принимала гостей — 35 делегатов из разных стран мира. Тогда Тюмень стала одним из двух городов в Уральском федеральном округе, который посетили участники фестиваля", — рассказал редакции Moi-portal.ru куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.