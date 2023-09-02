В загородных лагерях Тюменской области за лето отдохнула 21 тысяча детей

| Фото: группа "Ребячья республика, детский центр Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Ребячья республика, детский центр Тюмень" ВКонтакте

21 тыс. детей прошли оздоровительные программы в 19 загородных лагерях и центрах Тюменской области этим летом.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала гендиректор центра "Ребячья республика", президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

"Показатель эффективности оздоровления составил 97 процентов", — говорит она.

На сменах в оздоровительных лагерях свыше 2 тыс. 600 детей обучили плаванию, около 3 тыс. ребят научили играть в лапту.

В лагерях и центрах прошли профильные смены физико-математической школы, гимназии № 1, Тюменского госуниверситета, Тюменского индустриального университета. Помимо отдыха и досуга ребята готовились к олимпиадам.

Лариса Шилова отметила, что в лагерях Тюменской области отдохнули около 5 тыс. детей из ХМАО-Югры и 3 тыс. ребят из ЯНАО.

281 ребенок из семей участников СВО отдохнули в лагерях по бесплатным путевкам. Лариса Шилова рассказала о запуске программы по реабилитации членов семей участников СВО. Матери и дети будут проходить оздоровительные программы с психологическим сопровождением.

Как сообщила вице-губернатор Тюменской области, председатель межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Ольга Кузнечевских, всего в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания при школах, социально-культурных и других учреждениях региона за лето отдохнули около 180 тыс. детей.

Вера Коршунова