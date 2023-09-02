Тюменская область представит свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия"

t.me/av_moor t.me/av_moor

Международная выставка-форум "Россия" пройдет в в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Тюменская область готовится представить на ней свои достижения.

"На сайте достижения.рф стартовало голосование за успехи нашего региона. Приглашаю вас поучаствовать! Вы можете поддержать тюменские предприятия, термальные курорты, фестивали, центры подготовки молодых ученых и спортсменов. Лучшие достижения представят на стенде на ВДНХ", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.