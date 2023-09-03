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В Тюмени в аварии на ул. Чаркова травмированы двое детей

Происшествия, 11:01 03 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое детей получили травмы в дорожной аварии на перекрестке улиц Т. Чаркова и Матмассовской в Тюмени. ДТП произошло вечером 2 сентября, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автомобили Lada Granta и Nissan столкнулись из-за нарушения очередности проезда перекрестка. По предварительной версии, водитель Lada со стажем за рулем 8 месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе девочки 4 и 7 лет, которые ехали в автомобиле Lada. Оба ребенка перевозились без детских удерживающих устройств. Младшая девочка госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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