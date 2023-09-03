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В тюменском "Роднике" начали применять методику гвоздестояния

Общество, 18:52 03 сентября 2023

АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» во ВКонтакте | Фото: АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» во ВКонтакте

Методику гвоздестояния начали применять в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник". Она позволяет родителям "особенных детей" поработать с зажимами, восстановиться и обрести ресурсное состояние, сообщает региональный департамент социального развития.

Авторами идеи стали инструктор по АФК и адаптивному спорту Николай Иноземцев и педагог-психолог Данил Варяев. Занятия начались в "Роднике" в 2023 году. Все релаксационные и тренировочные упражнения подбираются не только с условием вызвать интерес у родителя, но и с возможностью использования в домашних условиях.

При совместной работе психологов и инструкторов по спорту происходит повышение стрессоустойчивости и проработка психологических зажимов человека, что отражается на его взаимоотношениях с детьми, семьей, коллегами и обществом, снижается стрессовое давление.

Занятия проходят с участием психолога и инструктора по АФК и адаптивному спорту. Для выполнения практики имеются противопоказания.

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# центр Родник

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