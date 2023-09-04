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ФК "Тюмень" проведет в сентябре четыре матча

Спорт, 19:39 03 сентября 2023

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Четыре матча проведет ФК "Тюмень" в сентябре в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги. Ближайший поединок с клубом "Арсенал" из Тулы состоится на стадионе "Геолог" 4 сентября, пишет "Вслух.ру".

Сейчас ФК "Тюмень" на третьем месте в турнирной таблице с 13 очками. ФК "Арсенал" - на 15 месте с семью очками.

17 сентября "Тюмень" будет встречать "Родину" из Москвы. Представители столицы пока занимают 11 строку в турнирной таблице.

Кроме того, тюменских футболистов ждут две выездные игры. Клуб отправится во Владикавказ, чтобы 10 сентября встретиться с "Аланией", который сейчас является лидером таблицы.

Четвертый матч сезона состоится в Краснодаре с "Кубанью" 23 сентября.

Всего клубы проведут 34 тура, которые продлятся до 25 мая. Для "Тюмени" это первый сезон после возвращения в Первую футбольную лигу.

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# ФК "Тюмень" , футбол

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