ФК "Тюмень" проведет в сентябре четыре матча

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Четыре матча проведет ФК "Тюмень" в сентябре в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги. Ближайший поединок с клубом "Арсенал" из Тулы состоится на стадионе "Геолог" 4 сентября, пишет "Вслух.ру".

Сейчас ФК "Тюмень" на третьем месте в турнирной таблице с 13 очками. ФК "Арсенал" - на 15 месте с семью очками.

17 сентября "Тюмень" будет встречать "Родину" из Москвы. Представители столицы пока занимают 11 строку в турнирной таблице.

Кроме того, тюменских футболистов ждут две выездные игры. Клуб отправится во Владикавказ, чтобы 10 сентября встретиться с "Аланией", который сейчас является лидером таблицы.

Четвертый матч сезона состоится в Краснодаре с "Кубанью" 23 сентября.

Всего клубы проведут 34 тура, которые продлятся до 25 мая. Для "Тюмени" это первый сезон после возвращения в Первую футбольную лигу.