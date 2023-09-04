Зерносушилку приобрела фермер из Голышманово при поддержке регионального фонда микрофинансирования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фермер из Голышманово Лидия Кнакнина приобрела передвижную зерносушилку в лизинг при поддержке фонда микрофинансирования Тюменской области. Также предпринимателю выдан займ по программе "Акселерация" на три года под 7,5 % годовых с отсрочкой платежа на полгода.

По информации фонда, Лидия Кникина занимается фермерством с 2009 г. За время работы она приобрела технику нового поколения: посевной комплекс, зерноуборочные комбайны, трактора и автомобили. Открыла склады для хранения зерна и техники.

Фермер обращалась за поддержкой в региональный фонд микрофинансирования в 2011 и в 2013 годах.

Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".