  • 4 сентября 20234.09.2023понедельник
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Зерносушилку приобрела фермер из Голышманово при поддержке регионального фонда микрофинансирования

Экономика, 11:10 04 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фермер из Голышманово Лидия Кнакнина приобрела передвижную зерносушилку в лизинг при поддержке фонда микрофинансирования Тюменской области. Также предпринимателю выдан займ по программе "Акселерация" на три года под 7,5 % годовых с отсрочкой платежа на полгода.

По информации фонда, Лидия Кникина занимается фермерством с 2009 г. За время работы она приобрела технику нового поколения: посевной комплекс, зерноуборочные комбайны, трактора и автомобили. Открыла склады для хранения зерна и техники.

Фермер обращалась за поддержкой в региональный фонд микрофинансирования в 2011 и в 2013 годах.

Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# зерносушилки , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , фонд микрофинансирования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 04.09.2023Более 50 объектов недвижимости готовы предоставить бизнесу в Тюменской области для аренды
12:05 04.09.2023Тюменскую область для отдыха чаще всего выбирают семьи с детьми
11:10 04.09.2023Зерносушилку приобрела фермер из Голышманово при поддержке регионального фонда микрофинансирования
10:48 04.09.2023Юргинский парк "Семейный" построили при поддержке региональной субсидии