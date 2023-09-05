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Тюменцев приглашают написать ИТ-диктант

Общество, 08:40 05 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут написать всероссийский диктант по информационным технологиям "ИТ-диктант", который пройдет 13 сентября. Зарегистрироваться на онлайн-мероприятие можно по ссылке, сообщают организаторы.

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования - оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Чтобы пройти диктант, необходимо зарегистрироваться, 13 сентября нажать на кнопку "Смотреть трансляцию" на странице этого мероприятия и пройти ИТ-диктант.

Отметим, мероприятие приурочено ко Дню программиста в России. Праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

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# IT-диктант

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