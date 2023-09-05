Тюменские биологи планируют вернуть лен культурный в поля региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские биологи планируют вернуть лен культурный в поля региона. Сейчас ученые формируют банк зародышевой плазмы данного вида.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал научный сотрудник кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии ТюмГУ Константин Королев.

На карбоновом полигоне, расположенном на оз. Кучак, исследуют лен-долгунец, лен масличный, новые гибридные и мутантные формы, а также его сорта в условиях провокационных фонов.

При помощи селекции ботаники отбирают наиболее стойкие сорта, которые затем проходят закрепление, многоступенчатый анализ и испытания. Так, ученые создали гибридные линии льна, где использовались формы различного эколого-географического происхождения, в частности из России, Франции, Германии.

"В Тюмени гибридизация в постсоветский период не велась по льну вообще. Мы начали такие работы, у нас получился материал, который мы продолжаем изучать. Однако по сравнению с существующими сейчас сортами они уже отчасти перспективные. Например, в области есть засоленные почвы, поэтому гибрид устойчив к засолению, а также к нефтезагрязнению. Но нам предстоит изучение материала еще, как минимум, 10 лет", - добавил биолог.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из льна-долгунца делают прочные и приятные к телу ткани, а изо льна масличного полезное масло. В Тюменской области лен-долгунец практически не выращивается. Это отчасти обусловлено отсутствием современных районированных сортов с высоким потенциалом продуктивности и адаптивности к почвенно-климатическим условиям. Масленичный растет на отдельных площадях. Он, по данным ученых, показывает хорошие результаты.

"В последние годы тенденция идет к тому, что расширяются посевные площади, в том числе и появляются и изучаются сорта, которые приспособлены для условий Тюменской области. Это отличное направление", - подчеркнул Константин Королев.

Напомним, тюменские ученые на карбоновом полигоне адаптируют растения из Перу, Эфиопии, Боливии.

Виктория Макарова