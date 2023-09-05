Отопительный сезон в Аромашевском районе начнется с 8 сентября

| Фото: Тюмень - наш дом (архив) | Фото: Тюмень - наш дом (архив)

Отопительный сезон в Аромашевском районе начнется с 8 сентября. Запускать котельные будут в плановом режиме до 15 сентября.

Распоряжение о старте отопительного периода 2023-2024 годов подписал глава муниципалитета Игорь Власов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, в Аромашево в этом году отремонтировали теплотрассу. В июне в селе обновили участок теплосетей от ул. Октябрьской до ул. Ленина и районного Дома культуры. Также за летний сезон сделали котельную и Дом культуры "Капустник".