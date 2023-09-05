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Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке

Общество, 13:41 05 сентября 2023

Сбербанк

Сбербанк подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Сбер银行", где иероглифы обозначают слово "банк", сообщает РИА Новости.

В банке пояснили, что это необходимо для потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе.

С Китаем граничат Республика Алтай, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская и Еврейская автономная области.

"Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", - прокомментировали в пресс-службе банка.

Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. Ранее в мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.

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