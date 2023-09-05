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За отказ дать денег на спиртное тюменец грозился зарезать сожительницу

Происшествия, 15:20 05 сентября 2023

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в угрозе убийством задержал участковый уполномоченный в Тюмени. Как сообщает региональное УМВД, в дежурную часть полиции с заявлением обратилась тюменка 1981 года рождения.

Участковый задержал 42-летнего несудимого мужчину. Он рассказал, что выпивал с потерпевшей у себя дома и попросил возлюбленную дать ему денег на очередную порцию спиртного, но получил отказ.

Между сожителями завязался словесный конфликт. Злоумышленник схватил маникюрные ножницы, и начал угрожать убийством. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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# уголовное дело , угроза убийством

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