За отказ дать денег на спиртное тюменец грозился зарезать сожительницу

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в угрозе убийством задержал участковый уполномоченный в Тюмени. Как сообщает региональное УМВД, в дежурную часть полиции с заявлением обратилась тюменка 1981 года рождения.

Участковый задержал 42-летнего несудимого мужчину. Он рассказал, что выпивал с потерпевшей у себя дома и попросил возлюбленную дать ему денег на очередную порцию спиртного, но получил отказ.

Между сожителями завязался словесный конфликт. Злоумышленник схватил маникюрные ножницы, и начал угрожать убийством. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.