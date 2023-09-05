Жительницу Тюменской области за пьяную езду лишили свободы и мотоцикла
Происшествия, 14:36 05 сентября 2023
| Фото: прокуратура Тюменской области
Мотоцикл ИЖ-Планета конфискован у жительницы Омутинского района за неоднократную пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области.
Суд установил, что 43–летняя женщина, уже будучи осужденной в сентябре 2020 за пьяное вождение, в ночь на 5 апреля выпила пива в гостях у знакомого и поехала домой на своем мотоцикле.
Женщину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Суд назначил ей год лишения свободы в колонии-поселении и на четыре года лишил ее водительских прав.