Родителям 117 тыс. детей назначили единое пособие в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родителям 117 тыс. детей отделение СФР по Тюменской области оформило выплату единого пособия с начала 2023 года. Пособие назначалось в формате социального казначейства, сообщает пресс-служба учреждения.

Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно было только подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения Социальный фонд проверял по межведомственному взаимодействию. Для удобства родителей сразу все дети, на которых положено пособие, указываются в одном заявлении.

Напомним, для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. Размер выплаты на детей составляет 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума ребенка. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.