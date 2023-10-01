История Тюменской городской думы: Тюмень становится областным центром

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюменская область была образована указом президиума Верховного Совета СССР 14 августа 1944 года. Это событие завершило 20-летний период непрерывных изменений административно-территориальных границ в этой части Западной Сибири.

В учебнике "Очерки истории партийной организации Тюменской области", изданном в 1965 году, указано: "Для улучшения работы партийных и советских организаций была образована Тюменская область с центром в городе Тюмени в составе 25 районов и двух национальных округов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого".

Введение в научный оборот переданных в сентябре 1991 года на госхранение документов УКГБ СССР по Тюменской области позволило предположить, что основанием для указа ПВС СССР от 14.08.1944 г. была справка об оперативной обстановке на конкретной территории.

Справка, рассекреченная в 2000 году, указывает, что в Тюмени за период Отечественной войны до 1944 года призвано в Красную армию свыше 20 тыс. человек.

"Состав городского населения свыше 100 тысяч человек, в том числе детей школьного возраста 11 тысяч, инвалидов войны – 6 тысяч, семей военнослужащих – 40 тысяч".

В городе насчитывалось 12 городских и заводских бань, работала горбольница на 500 коек, роддом на 150 и туберкулезная больница на 100 коек, три поликлиники.

В Тюмени было 15 школ, в том числе восемь начальных, три неполных средних и четыре средних. Обучением охвачены 7 тыс. 116 человек, не учатся 72 школьного возраста. Успеваемость 86,9 %.

Имелось также 35 детсадов, в них 4 тыс. 630 детей, в том числе детей фронтовиков 3 тыс. 900. Работали пять техникумов: сельскохозяйственный, торфо-лесной, машиностроительный, кооперативный, фельдшерско-акушерская школа.

В городе были педагогический и учительский институт на 300 студентов, драмтеатр, два кинотеатра, две библиотеки. С мая 1944 года город разделен на Центральный, Железнодорожный и Заречный районы.

После прибытия в Тюмень областного начальства у горисполкома возникли новые хлопоты – по размещению обкома ВКП(б) и облисполкома, расселению руководящих работников и их семей.

Для партийного и советского областного аппарата освободили от госпиталя здание бывшего коммерческого училища, построенного в 1914 году на средства тюменских купцов Колокольниковых.

Первый секретарь обкома ВКП(б) Ф. М. Чубаров занял в Тюмени особняк на углу улиц Семакова и Советской. Через год отрезок ул. Семакова до Республики замостили толстыми деревянными плахами. Горожане называли его "чубаровской дорожкой".

От нее шел лестничный спуск к пристани перевоза на противоположный берег Туры, такая же лестница была на примыкавшей к реке улице Водопроводной.

Председатель Тюменского облисполкома К. Кошелев поселился на втором этаже дома по ул. Дзержинского, принадлежавшего до революции местному предпринимателю и гласному городской думы Буркову. Первый этаж отдали под коммунальное расселение тюменцев.

Организованное 19 августа 1944 года в Тюмени областное управление НКГБ возглавил переведенный из Красноярска подполковник И. Шатеркин.