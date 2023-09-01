История Тюменской городской думы: тыловая Тюмень благоустраивается после войны

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

По мере освобождения территорий нашей страны от немецко-фашистской оккупации городское самоуправление Тюмени включилось в работу по восстановлению хозяйства и культуры. В то время Тюмень по благоустройству не соответствовала положению областного города.

В феврале 1945 года возвратили на партийную работу Ивана Богонастюка, бывший председатель горисполкома стал секретарем Тюменского горкома ВКП (б) по кадрам.

При первом секретаре обкома Чубарове объединили областной и городской комитеты партии, председателем горисполкома был назначен Андрей Переузенко, прибывший в Тюмень в ноябре 1941 года с коллективом и оборудованием Таганрогского мотоциклетного завода.

В газете "Тюменская правда" была опубликована его статья "Благоустроили свой родной город". Предлагалось, в частности: "...увеличить мощность городского водопровода с 4,5 тысяч кубометров в сутки до 7,5 тысяч… Произвести к 1 мая ремонт мостов, дорог и тротуаров, побелку фасадов некоторых домов, заменить и починить часть заборов...".

На примере Ленинграда, пережившего тяготы и лишения блокады, но восстановившего после ее прорыва городскую инфраструктуру, Переузенко призывал тюменцев сделать так, чтобы фронтовики, вернувшись домой, остались довольны благоустройством улиц, дворов, общежитий и заводских территорий.

Из мобилизованных и призванных на войну 19 тыс. жителей Тюмени погибли в боях, скончались от ран в госпиталях, умерли в плену 5 тыс. 899 человек - каждый третий тюменец.

Их фамилии и воинские звания нанесли на плиты, установленные на площади Памяти. Там же зажжен Вечный огонь.

Четверо уроженцев Тюмени: командир стрелкового батальона капитан И. Безносков, механик-водитель танка Т-34 В. Бугаев, штурман бомбардировщика Б. Опрокиднев и командир артиллерийского дивизиона В. Худяков были удостоены звания Героя Советского Союза, трое из них - посмертно.

Более 10 тыс. тюменцев награждены боевыми орденами и медалями. Из 16 млн советских граждан, награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", 6 тыс. 17 медалей получили рабочие и служащие тыловой Тюмени, врачи и учителя городских больниц и школ.

В конце 40-х в Тюмени были реконструированы оставшиеся после эвакуации предприятия: заводы автотракторного электрооборудования, пластмасс, аккумуляторный, химико-фармацевтический, экскаваторный и строймашин, а также собственные: судостроительный, литейно- механический, станкостроительный, "Механик", фанерный и деревообрабатывающий комбинаты.

На бывшей Базарной пощади формируется новый общественно-административный центр города. Жилыми домами начали застраивать участок ул. Республики до Орджоникидзе.

В 1948-1949 годах на окраине Тюмени, где сейчас перекресток улиц Мельникайте и Геологоразведчиков, заложили две опорных скважины: 1-К бурили на глубину 500 м, ее устье находится под подвалом пятиэтажки.

Опорная 1-Р достигла глубины 2 тыс. м. Рядом вырыли карьер для намыва глинистого раствора – теперь это пруд Утиный.

22 февраля 1953 года тюменцы избрали 300 представителей в городской совет депутатов трудящихся. Председателем горисполкома оставался Переузенко.

Тогда никто не мог представить, как изменится через две недели партийно-государственное руководство во внутренней и внешней политике страны, и какое место в структуре органов власти займет территориальное самоуправление.