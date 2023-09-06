В здании поста скорой помощи в Тюмени сделали капитальный ремонт

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт сделали в здании поста скорой помощи по ул. Текстильная 3а в Тюмени. Там обновили кровлю и фасад, электрические сети, отопление, канализацию и водопровод, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Тюменская станция скорой медицинской помощи на сегодня лучшая в России, что подтверждает сертификат качества и безопасности Росздравнадзора", – сказала главврач станции Лидия Остроумова.

Там установили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, кондиционеры, теплозавесы, бактерицидные лампы. На территории – современную дренажную систему, асфальтированную стоянку для автомобилей, шлагбаум.

Для сотрудников сделали ординаторские, диспетчерскую, класс для учебных тренировок, конференций и планерок, комнаты отдыха, столовую, гардеробные, санузлы, душевые.

Отметим, четыре выездные бригады ежедневно выполняют работу на посту скорой медицинской помощи подстанции №4: три фельдшерские и одна врачебная. За год у них более 20 тыс. экстренных и неотложных выездов к пациентам.