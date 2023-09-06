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Аграрии Тюменского района убрали 15 % посевных площадей

Экономика, 18:32 06 сентября 2023

Telegram-канал главы Тюменского района | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района

15 % посевных площадей убрали аграрии Тюменского района. Свою технику на поля вывели шесть предприятий, которые провели сев в ранние сроки. Урожайность зерновых составила 27 центнеров с гектара, сообщает администрация района.

Завершается и заготовка кормов. К началу осени заготовлено 64 % сенажа и 71 % сена от необходимого. Аграрии рассчитывают на второй укос многолетних трав, а перезимовать помогут запасы прошлого года.

Овощеводы убрали и реализовали ранние сорта капусты и свеклы, начали уборку картофеля. Убрано 6 % от посадочной площади.

На уборочных работах задействуют 37 комбайнов, сейчас в работе 16. Зерносушильное хозяйство полностью готово к уборке зерновых культур.

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# аграрии , уборка урожая

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