Владимир Якушев: вопросы восстановления прав дольщиков – на особом контроле

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Вопросы восстановления прав дольщиков находятся на особом контроле. Об этом заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

В Едином реестре проблемных объектов остаются 33 долгостроя, расположенных в трех регионах Уральского федерального округа. 23 из них – объекты жилого назначения, по ним заключено около 2 тыс. договоров долевого участия с гражданами. Работа по исключению проблемных объектов из реестра и защите прав дольщиков идет при активном участии ППК "Фонд развития территорий", сообщает пресс-служба полпредства.

Также участники штаба обсудили тему опережающего финансирования реализации инфраструктурных проектов в регионах.

"Опережающее финансирование строительства региональных объектов позволит обеспечить необходимой инфраструктурой население регионов уже в этом году", – обратил внимание Владимир Якушев.