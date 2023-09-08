Бесплатный курс программирования откроют в Тюменском медуниверситете

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Бесплатный курс программирования откроют в Тюменском медицинском университете с сентября 2023 г. по май 2024 г. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, сообщает пресс-служба вуза.

Участники программы освоят язык программирования Python и работу с базами данных. Занятия на базе "Цифровой кафедры" вуза проведут преподаватели Тюменского медицинского университета и Тюменского государственного университета, специалисты IT-компаний.

"В связи с внедрением электронного документооборота, систем поддержки принятия врачебного решения и искусственного интеллекта, IT-компетенции будут все более востребованы в здравоохранении. Спрос на медицинских специалистов с такими навыками растет. У обучающихся ТМУ есть возможность освоить компетенции бесплатно. После завершения учебной программы наши выпускники будут грамотно ставить задачи перед программистами и помогут улучшать работу электронных медицинских сервисов", - сказал руководитель проекта "Цифровые кафедры" Дмитрий Егоров.

Проект "Цифровые кафедры" реализуется в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" образовательной организацией высшего образования – участника программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030".