Группа "Джанго" выступила в Тюмени в рамках фестиваля "Русское лето. ZаРоссию"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Группа "Джанго" во главе с певцом Алексеем Поддубным выступила на фестивале "Русское лето. ZаРоссию" на площади 400-летия Тюмени 8 сентября.

"Это завершающий концерт этого фестиваля. Надеюсь, "Русское лето" будет продолжаться и продолжаться. Фестиваль ездит по многим городам России и приносит хорошее настроение, объединяет много людей вокруг российского движения. Думаю, это самое главное. В 2022-2023 годах мы много ездим по необъятной огромной стране. Она впечатляет. В каждом городе встречаем прекрасных людей", – рассказал представителям СМИ лидер группы "Джанго" Алексей Поддубный.

Он отметил, что в Тюмени коллектив выступает раз третий-четвертый. По словам солиста, город оставляет только теплые воспоминания.

Специально подбирать песни для патриотического фестиваля Алексей Поддубный не стал. По его словам, репертуар изначально посвящен русской душевности. "Для меня патриотизм – это, прежде всего, сокровище, которым мы все обладаем. Это способность разговаривать друг с другом по душам. Мы очень душевные люди. Своим творчеством стараюсь делать так, чтобы эта душевность воспевалась, чтобы после наших концертов возникало чувство воодушевления", – поделился исполнитель.

Тюменцы услышали песни "Была не была", "До свидания, Лондон", "Холодная весна", "Мы не уйдем" и другие.

Напомним, на фестивале на площади 400-летия Тюмени с 14 часов проходят различные активности, среди них – открытый турнир по силовому экстриму "Сибирский воин" и акция "Сибирское такси" от бренда Visit Tyumen. После "Джанго" на сцену поднимется Сергей Бобунец со своим коллективом.

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Инна Пахомова