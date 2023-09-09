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Молодым ишимцам помогут подготовить проекты к грантовым конкурсам

Общество, 17:34 09 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые ишимцы пройдут онлайн-консультации с экспертами, освоят навык публичных выступлений и представят свой проект перед жюри в рамках образовательного марафона "Фабрика проектов" с 15 по 24 сентября. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы.

События марафона пройдут в несколько этапов, в качестве экспертов выступят победители грантовых конкурсов Росмолодежи, специалисты в области социального проектирования и общественные деятели.

Трое финалистов с максимальным количеством баллов получат сертификаты на реализацию своего проекта, в которые входят ресурсная поддержка от команды мультицентра "Моя территория", генерация идеи, консультация и помощь в организации инфоповода, сообщает "КП-Тюмень".

"Команда нашего мультицентра помогает активной молодежи города создавать проекты и повышать качество инициатив. Благодаря образовательному марафону "Фабрика проектов" даже новички в социальном проектировании смогут разработать идею и получить помощь в написании своего первого проекта", — сказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Татьяна Зубрилина.

Также победители получат "Набор проектника" с мерчем от мультицентра. Все участники проекта в финале получат брендированные магнитные планеры.

Зарегистрироваться на 24-часовую онлайн-консультацию можно до 14 сентября. Ссылку на регистрацию можно найти в группе мультицентра "Моя территория" Ишим во ВКонтакте.

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