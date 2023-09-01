  • 10 сентября 202310.09.2023воскресенье
  • USD97,9241
    EUR104,8872
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер восточный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Семьи бойцов СВО из Голышманово стали участниками фотовыставки "Надежный тыл"

Общество, 13:21 10 сентября 2023

ТГ-канал Голышмановское телевидение и радио | Фото: ТГ-канал Голышмановское телевидение и радио

Новую фотовыставку "Надежный тыл" открыли в Голышмановском городском округе 10 сентября. Экспозиция объединила более десятка семей, родных и близких участников специальной военной операции, сообщает Голышмановское телевидение и радио в своем Telegram-канале .

По словам матери военнослужащего Елены, любовь и поддержка близких сделает ребят на передовой непобедимыми.

"Наше государство обратилось к нашим мужчинам за помощью в защите интересов и суверенитета страны. Наши парни сильные, и мы тоже сильны, мы сплотились. Мы очень сильно любим каждого и ждём домой с победой", - подчеркнула она.

ТГ-канал Голышмановское телевидение и радио | Фото: ТГ-канал Голышмановское телевидение и радио

Глава городского округа Александр Ледаков отметил, что на фотографиях самое дорогое в жизни каждого человека – семья. Он поблагодарил жен, матерей, сестер, детей, которые дали согласие на участие в этой выставке.

"Есть повод гордиться, что мы единый дружный народ, который помнит и чтит историю, думает о настоящем и заботится о будущем. От мужчин на передовой зависит наше будущее, в не меньшей степени оно зависит и от нас, кто в тылу творит добрые дела для общей победы", - подытожил глава муниципалитета.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# бойцы , поддержка , СВО , семьи , фотовыставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 10.09.2023Участник СВО из Тобольска принял участие в выборах губернатора Тюменской области
14:14 10.09.2023Воспитатель детского сада получила автомобиль по результатам викторины "Знай свой край"
13:46 10.09.2023Жители Ворогушинского и Малозоркальцевского сельских поселений активно голосуют на выборах
13:32 10.09.2023Ученики школы № 92 определили лучших в акции "Будь первым!"