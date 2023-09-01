Обладатель ноутбука в финале викторины "Знай свой край" установился в Тюмени с четвертого раза

| Фото: скриншот прямого эфира ТК "Тюменское время" | Фото: скриншот прямого эфира ТК "Тюменское время"

С четвертого раза установился обладатель ноутбука в финале викторины "Знай свой край" в рамках фестиваля "Тюменская осень".

Так, получить компьютер в подарок мог Евгений, но он не ответил на звонок телеведущего Дмитрия Чашкова в прямом эфире телеканала "Тюменское время", зато трубку взяла Анастасия, но она не смогла дать правильный ответ, поэтому получила в утешение свитшот. Тюменец Игорь бросил трубку, как предположили на эфире, он испугался звонка или неверно его понял.

В итоге получила в подарок ноутбук фармацевт Валентина, которая правильно ответила на вопрос о том, какая скульптура установлена на въезде в Тюмень по Ялуторовскому тракту (это Тюмень летящая).

Пятый этап второго тура викторины "Знай свой край" идет в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Участникам нужно отвечать на вопросы об истории города и знаковых персонах. Подарками для победителей уже стали квартиры, автомобили, электроника и многое другое.

Напомним, викторина "Знай свой край" — часть программы фестиваля "Тюменская осень".

Евгения Тенегина