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Черные лесорубы нанесли ущерб лесам Тюменской области на 6,9 млн рублей

Происшествия, 12:36 11 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 6,9 млн рублей оценили ущерб, который нанесли черные лесорубы в Тюменской области в августе. Они вырубили 600 куб. м деревьев, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Всего за минувший месяц инспекторы зафиксировали 16 незаконных рубок в восьми лесничествах. Самая большая – в Нижнетавдинском районе, где нарушители заготовили более 340 куб. м древесины. Ущерб лесному фонду оценили в 1,9 млн рублей.

По две рубки также выявили в Аромашевском, Армизонском, Тобольском и Тюменском лесничествах и по одной – в Заводоуковском, Сладковском, Ялуторовском.

Материалы по всем фактам переданы в полицию для возбуждения уголовных дел и привлечения нарушителей к ответственности. Им грозит штраф в размере до 3 млн рублей, либо принудительные работы сроком от пяти до семи лет и также со взысканием – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, виновных обяжут компенсировать ущерб лесному фонду.

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# ущерб , черные лесорубы

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