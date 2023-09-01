Тюменец сломал челюсть продавщице

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

До 5 ноября заключен под стражу 28-летний тюменец, обвиняемый в разбое, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно, 17 августа тюменец попытался похитить продукты из магазина "Магнит" по ул. Малыгина в областном центре. Его заметила одна из сотрудниц магазина.

Женщина последовала за злоумышленником на улицу и потребовала вернуть похищенный товар. Мужчина начал избивать женщину, сломал ей челюсть и нос и скрылся с места преступления.