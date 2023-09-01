В Тюмени открыли Высшую школу цифровых технологий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Высшую школу цифровых технологий открыли на базе Тюменского индустриального университета 11 сентября. В нее набрали более 360 первокурсников-бакалавров, из них свыше 200 обучаются на бюджете. Также сюда на магистратуру поступили 70 человек.

Конкурс в учреждение составил 12,1 человек на место, а средний бал - больше 200. Это стало нижней границей при поступлении на бюджет, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор Высшей школы цифровых технологий Тюменского индустриального университета Андрей Сидоров.

"Такая школа сейчас необходима, потому что у ребят в вузах практически нет практики. Требуется адаптационный период достаточно длительный после окончания вуза, так как мы больше на классическом образовании, то есть на навыках программирования, на алгоритмах сосредотачиваемся, а практические задачи они немного другие. У нас же как раз 50 процентов времени направлено на практику", – пояснил он.

Базовыми предметами у ребят будут информатика, программирование, проектная деятельность, а также такие прикладные дисциплины, как искусственный интеллект, машинное обучение, администрирование и сопровождение информационных систем. Со второго семестра у них начнется практика, которую предоставят 15 партнеров школы. Цикл организуют по принципу теория-практика-теория-практика. Такая гибридная модель позволит будущим выпускникам устроиться на ведущие предприятия региона уже во время обучения. Причем, по словам Андрея Сидорова, многие компании готовы платить зарплату студентам, считая, что не бывает пользы от людей, работающих бесплатно.

Кроме этого, еще одним главным преимуществом Высшей школы цифровых технологий ее директор назвал формирование мягких компетенций работы в проектах.

"Да, человек может пройти классические курсы в интернете, где приобретет знания, но он лишится практики. Мы же даем возможность попасть в реальную команду, где ученики разовьют мягкие компетенции", - отметил Андрей Сидоров.

Студент Егор Меньшиков поступил в учебное заведение, потому что хотел заняться IT-сферой на профессиональном уровне. Он приехал в Тюмень из Ишима, где обучался в школе с физико-математическим уклоном. Сегодня он староста в своей группе.

"Мы поступили сюда с моим приятелем, с которым еще в школе участвовали в разных конкурсах, проектах. Когда-то получалось, когда-то нет. В итоге мы решили, что нужно идти дальше, развиваться в этом направлении. Конкретно я за прошедшие 11 дней учебы смог отчасти почувствовать себя IT-специалистом. У нас уже был опыт дистанционной работы. После окончания учебы представляю себя на хорошей работе, где чувствую себя как рыба в воде", – поделился планами тюменец.

Отметим, что создание высшей школы цифровых технологий стало ответом на современные вызовы по обеспечению технологического суверенитета России.

"Вуз мечтал о создании такой школы два года. Уважаемые партнеры, студенты, мы ничего никогда не боялись и это образование нам тоже по плечу, мы сможем сделать лучше IT-образование в мире на площадке Тюменского индустриального университета, как и принято у нас по другим отраслям", - резюмировала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Виктория Макарова