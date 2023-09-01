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Тюменских старшеклассников ждут для обучения в хирургической школе

Общество, 11:08 13 сентября 2023

www.tyumsmu.ru

50 учеников 10 и 11 классов примут в Начальную хирургическую школу Тюменского медицинского университета. Обучение бесплатное, занятия начнутся в октябре. Заявки принимают до 29 сентября.

По информации вуза, старшеклассники получат базовые хирургические знания и навыки. На первом этапе научатся использовать хирургические инструменты, выполнять хирургические швы и узлы. После зачета продолжат обучение по специализированным направлениям: абдоминальная хирургия, гинекология, нейрохирургия, пластическая хирургия и травматология.

Курс рассчитан на один учебный год. Занятия будут проходить на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Тюменского медицинского университета один раз в неделю в вечернее время.

Для участия в отборе претендентам необходимо рассказать о себе в формате презентации, написать эссе "Хирург будущего. Какой он?". Творческие работы принимаются на адрес: stryapihina03@mail.ru. Контакты организаторов школы доступны по ссылке.

Список зачисленных учеников появится 2 октября.

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