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Более трех тысяч человек прошли УЗИ в вагайской областной больнице № 9

Общество, 16:49 12 сентября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 3 тыс. человек прошли ультразвуковые исследования в вагайской больнице № 9 за последние 7 месяцев. Благодаря процедуре, с начала года выявлены пять онкологических новообразований и 12 случаев подозрения на рак, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Ультразвуковое исследование не оказывает какого-либо серьезного влияния на организм, что привело бы к погрешностям при других исследованиях. Процедура активно применяется при диагностике самых разнообразных заболеваний", - отметила врач ультразвуковой диагностики ОБ № 9 Елена Баженова.

В рамках проведения диспансеризации и профосмотров взрослого и детского населения при поддержке нацпроекта "Здравоохранение" проводится выездная работа мобильной медбригады. В том числе, в сопровождении специалистов по функциональной диагностике, которые проводят процедуру УЗИ по необходимости.

Подробную информацию можно узнать в колл-центре Областной больницы № 9 по тел.: 8 (3453) 92-29-20.

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# Вагай , нацпроект «Здравоохранение» , УЗИ

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