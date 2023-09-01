Тюменских ремесленников обучат маркетингу и фотосъемке

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Обучающие лекции и мастер-классы для тюменских ремесленников проведут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в арт-резиденции "ЦЕХ" 29 сентября. Программа построена таким образом, что подойдет и начинающим мастерам, которые не знают, как заявить о себе, так и опытным, которые мечтают вывести свое дело на новый уровень, сообщают организаторы.

Лекцию "Маркетинг в ремесле" прочитает бизнес-тренер, социальный предприниматель, основатель ремесленного бренда "Эбием" Альфия Кабирова. Альфия расскажет о том, как маленькие детали помогут вывести ремесло на большой рынок.

Лекцию "Ремесло и соцсети" проведет мастер-кожевенник, руководитель кожевенной мастерской ADRON Crafts Андрей Щебельник. Он расскажет, как использовать социальные сети для привлечения клиентов и создания лояльной аудитории вокруг своего бренда.

Мастер-класс по фотосъемке ремесленных изделий проведет известный тюменский фотограф, мастер предметной фотосъемки, владелец семейной гончарной мастерской "РетроХауз" Максим Слуцкий. На мастер-классе участники не только узнают, как сделать качественные фотографии своих изделий, но и увидят весь процесс съемки на живых примерах.

С подробной программой можно познакомиться на сайте.

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Обучающее мероприятие в Тюмени — часть проекта "Программа развития ремесленничества "Здесь", который победил в конкурсе на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году.

Благодаря победе участие для мастеров бесплатное. Но количество мест ограничено, поэтому необходимо пройти регистрацию по ссылке. Подать заявку могут как зарегистрированные мастера (ИП, самозанятые), так и мастера, не имеющие официального статуса, но при этом, нужно состоять в Онлайн-реестре ремесленников Тюменской области.

Обучающее мероприятие пройдет с 11 до 19 часов. Возрастное ограничение: 12+.