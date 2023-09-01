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Участок трассы Курган – Тюмень объезжают через поле

Происшествия, 09:40 14 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Объехать перекрытый участок дороги Курган – Тюмень в Исетском районе легковые автомобили могут через поле, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Инспекторы регулируют движение, пропуская легковой транспорт в реверсивном режиме через объездной путь", – сообщили в Госавтоинспекции.

Грузовой транспорт стоит. Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места аварии. Сотрудники ГИБДД рекомендуют ограничить поездки по федеральной автодороге Курган – Тюмень в ближайшие два часа.

"Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все меры, чтобы обеспечить движение транспорта по федеральной автодороге Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области, где произошла дорожная трагедия с возгоранием двух машин. На месте работают два наряда дорожно-патрульной службы и заместитель командира взвода ДПС", – добавили в ГИБДД.

Напомним, на 143-м км трассы столкнулись автомобиль BMW и большегруз. По предварительным данным, погибли двое из иномарки. Водитель фуры доставлен в больницу. Движение на этом участке пути полностью закрыто.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

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