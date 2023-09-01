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Трансляция пресс-конференции о старте проекта "Виртуальный мультимедийный выставочный центр "Т. Vision 2030"

Общество, 12:41 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции АНО "Тюменский дом фотографии", посвященную старту проекта "Виртуальный мультимедийный выставочный центр "Т. Vision 2030", проводит информационное агентство "Тюменская линия" 15 сентября, начало - в 13 часов.

В пресс-конференции примут участие директор АНО "Тюменский Дом фотографии" Сергей Фирцев и арт-директор проекта Андрей Хиневич.

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