Трансляция пресс-конференции о старте проекта "Виртуальный мультимедийный выставочный центр "Т. Vision 2030"
Общество, 12:41 15 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Трансляцию пресс-конференции АНО "Тюменский дом фотографии", посвященную старту проекта "Виртуальный мультимедийный выставочный центр "Т. Vision 2030", проводит информационное агентство "Тюменская линия" 15 сентября, начало - в 13 часов.
В пресс-конференции примут участие директор АНО "Тюменский Дом фотографии" Сергей Фирцев и арт-директор проекта Андрей Хиневич.