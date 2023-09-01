Эксперты фонда ОМС рассказали о росте объемов и доступности бесплатной качественной медпомощи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объемы и доступность бесплатной качественной медицинской помощи в России ежегодно увеличиваются, благодаря увеличению финансирования на реализацию базовой программы ОМС. Ключевое место в расходах бюджета Федерального фонда занимает субвенция на реализацию базовой программы ОМС во всех субъектах Российской Федерации, сообщает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

В 2023 году размер субвенции составляет 2,7 трлн. рублей, что 11,6 % больше предыдущего года. В целом за последние пять лет субвенция возросла на 33%. Медицинская помощь по полису ОМС во всех регионах оказывается бесплатно и в полном объёме, как это предусмотрено программой государственных гарантий.

Ежегодное увеличение финансирования, по оценке специалистов, обеспечивает рост объемов и доступность бесплатной качественной медпомощи вне зависимости от территории проживания застрахованного.

"При этом система ОМС не только про лечение болезни, она еще про сохранение здоровья и качества жизни застрахованных , — пояснил председатель ФОМС Илья Баланин. — Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, которая направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает людям сохранять здоровье и жить полноценной жизнью".

Диспансерное наблюдение

В текущем году в базовой программе ОМС впервые установлены дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это позволяет региональным властям и территориальным фондам ОМС чётко планировать свою деятельность, в том числе с участием страховых медицинских организаций.

"Теперь принцип — "деньги следуют за пациентом" — распространяется и на профилактические направления. Установление нормативов по объёмам профилактических видов медпомощи, погружаемых в программы ОМС, стимулирует медицинские организации прорабатывать организационные вопросы их оказания, —отметил советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков. - Это влияет не только на снижение частоты обострения хронических заболеваний у пациентов, раннее выявление патологии на начальных стадиях, что косвенно может снизить потребность в круглосуточной госпитализации, но и на появление экономических стимулов у медицинской организации по выполнению этих объёмов".

За семь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года отмечается рост объемов профилактических медицинских осмотров на 23,6%, диспансеризации — на 72,6%, углубленной диспансеризации — на 30,3%.

"Важно, что впервые введены нормативы диспансерного наблюдения пациентов c сердечно-сосудистыми заболеваниями, что очень важно для организации и планирования работы по данному направлению с целью увеличения средней продолжительности жизни и снижения смертности. Дополнен также перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением неврологом, эндокринологом и терапевтом. В частности, в перечень пациентов, которые подлежат диспансерному наблюдению, включены коморбидные пациенты (пациенты, которые страдают одновременно от нескольких заболеваний, которые усиливают друг друга) и маломобильные пациенты", — подчеркнул эксперт.

Неонатальный скрининг

Среди значимых изменений в действующей программе госгарантий, в том числе увеличение на 20% объемов ЭКО, расширение неонатального скрининга.

"Теперь новорожденных тестируют не на пять, как в 2022 году, а на 36 наследственных патологий. Раннее выявление этой патологии поможет спасти тысячи детей и провести эффективную терапию", — подчеркивает заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Медицинская реабилитация

Среди значимых изменений в действующей программе госгарантий - возможности прохождения медицинской реабилитации для граждан с хроническими заболеваниями.

"Это очень важное направление. В ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий, как амбулаторных, так и с учетом госпитализации. Вырос не только норматив по профилю реабилитации в условиях стационара, впервые появился норматив для проведения медицинской реабилитации в дневном стационаре. Это означает, что медицинская реабилитация стала доступнее как в амбулаторных условиях, так и в стационарах и федеральных медицинских центрах. Также реабилитация теперь проводится и на дому", — отмечает Михаил Пушков.

Медицинская реабилитация проводится для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, а также для пациентов после онкоортопедических операций и по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии. Детская реабилитация показана тем детям, у которых есть онкологические, гематологические и иммунологические заболевания в тяжелых формах продолжительного течения, у которых есть поражения центральной нервной системы, тем, кто перенес заболевания перинатального периода, детям после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем, а также детям с нарушением слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации.

"Фактически, данный перечень означает, что при наличии показаний медицинскую реабилитацию может пройти любой человек: бесплатно по полису ОМС. На получение медицинской реабилитации необходимо получить направление. Его могут выдавать лечащий или участковый врачи: терапевт, педиатр, врач общей практики, врач-специалист. Кроме того, лечащий врач может направить в федеральный центр для получения медицинской реабилитации", — подчеркивает эксперт.

Участники СВО

Особое значение комплекс реабилитационных мероприятий приобретает в контексте СВО. Основными методиками реабилитации для участников СВО, включенными в ОМС, являются — восстановительная медицина (медикаментозная терапия, физиотерапия, механотерапия, кинезиотерапия, психотерапия, трудотерапия, ЛФК, массаж, логопедическая помощь), реконструктивная хирургия (пересадка органов и тканей, реконструктивные и пластические операции, в том числе коррекция и лечение пороков культи, эндопротезирование), а также протезирование и ортезирование.

"Главная задача участников системы ОМС, включая страховые медицинские организации, заключается в том, чтобы ветераны получили качественную и комплексную медицинскую помощь, программу реабилитации и по итогу имели возможность быстро вернуться к привычной и активной жизни", — отмечает советник генерального директора "Капитал МС" Михаил Пушков.

Также в программе госгарантий увеличены объемы медицинской помощи пациентам с гепатитом С, включая дорогостоящие лекарственные препараты. Также увеличено в два раза финансирование эксклюзивных операций по ОМС стоимостью от 1,6 до 8,3 млн рублей. Всего на текущий год по базовой программе ОМС заложено 2,9 млрд рублей.

Как отмечает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, изменения направлены на улучшение качества и доступности медпомощи.

"Погружение в базовую программу ОМС группы профилактических мероприятий, включая диспансерное наблюдение, возможность получить медицинскую помощь по профилю реабилитация при всех условиях её оказания — это как раз тот комплекс реальных возможностей, которые сегодня созданы в системе ОМС. Именно на этом делают сегодня акцент в своей работе представители страхового сообщества, организуют комплексное информирование застрахованных граждан, защищая их права на бесплатную качественную медицинскую помощь или проводя комплекс экспертных мероприятий", — подчеркивает эксперт.