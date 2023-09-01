Губернатор Александр Моор обсудил совместные планы в регионе с руководителями Сбера

| Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк" | Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с председателем Уральского банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым и новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Обсуждались реализованные совместные проекты и перспективные направления сотрудничества.

В ходе встречи руководители Сбера рассказали о вкладе кредитной организации в экономику области. Только с начала 2023 года Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство 2 млн квадратных метров жилья, объем проектного финансирования составил 170 млрд рублей. За 8 месяцев Сбер выдал жителям региона ипотечных кредитов на сумму 62 млрд рублей.

Помимо жилищного строительства, банк активно финансирует открытие и модернизацию производств, строительство и эксплуатацию транспортной инфраструктуры, а также проекты нефтяного и энергетических секторов.

По словам председателя Уральского банка Сбербанка, сотрудничество банка с правительством Тюменской области не ограничивается только финансовой сферой. Активное взаимодействие ведется в рамках внедрения цифровых решений, которые в первую очередь направлены на улучшение качества жизни жителей региона.

"Сбер в регионе демонстрирует устойчивый рост по основным направлениям работы. Большое внимание мы уделяем качеству клиентского опыта и постоянному развитию доступных сервисов. В Тюменской области внедряются цифровые решения Сбера и компаний-партнеров, в том числе на основе искусственного интеллекта, в области образования, здравоохранения, туризма, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и в других областях. В своей работе мы выявляем конкретные запросы правительства региона и его жителей", - отметил Дмитрий Суховерхов.

Так, например, сервис на базе искусственного интеллекта "КТ головного мозга" от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) помогает врачам Тюменской областной клинической больницы №2 определять наличие признаков инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, выделяет участки патологии цветным контуром, рассчитывает общий объем поражения головного мозга и составляет предварительное описание. Аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики "Цифровой ФАП" для фельдшерско-акушерских пунктов внедрили в областной больнице №23 города Ялуторовска и в областной больнице №3 города Тобольска.

В тюменских медицинских учреждениях уже несколько лет используют голосового ассистента Voice2Med от партнера Сбера – группы компаний ЦРТ. Ещё одна разработка ЦРТ – интеллектуальный диалоговый ассистент – помогает информировать население о возможных мерах социальной поддержки.

В июле Сбер и правительство Тюменской области провели дизайн-сессию по AI-трансформации региона. Участники обсудили опыт использования технологий искусственного интеллекта в России и Сбере, а также предложили идеи по внедрению искусственного интеллекта в Тюменской области. Все идеи были презентованы губернатору Александру Моору. Он оценил предложения и дал поручение создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта в регионе. Данное мероприятие стало продолжением успешного сотрудничества структур, которое будет влиять на улучшение процессов и качество жителей региона.

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