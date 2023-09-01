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Наркокурьера с тремя килограммами "синтетики задержали" тюменские автоинспекторы

Происшествия, 10:16 16 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства сотрудники ДПС заметили при проверке документов у остановленного в Исетском районе водителя.

Мужчина 1992 года рождения заметно нервничал, в связи с чем было принято решение провести досмотр машины.

В присутствии понятых под пассажирским сиденьем заднего полицейские нашли три полимерных пакета с порошком. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон общей массой около трех кг.

Как пояснил злоумышленник, он по указанию куратора забрал в Москве машину с "синтетикой" и должен был оставить их в Омске.

Возбуждено уголовное дело. Свидетельство о регистрации транспортного средства с признаками подделки направлено на исследование. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

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# наркотики , уголовное дело

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