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Тюменец вынес из магазина продукты на 2 тысячи рублей

Происшествия, 15:46 16 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже продуктов из магазина задержали тюменские оперативники. Ущерб составил порядка 2 тыс. 500 рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции с заявлением обратился представитель магазина по ул. Заречный проезд. Он сообщил, что кража попала в объективы камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого местного жителя 1992 года рождения.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что целенаправленно пришел в торговую точку для кражи товаров. Взяв с полок интересовавшие его товары, мужчина сложил их в пакет и покинул помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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