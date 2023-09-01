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Полиция задержала избившего знакомую тюменца

Происшествия, 16:42 16 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники медицинского учреждения передали в правоохранительные органы Тюмени информацию о пациентке с переломами обеих челюстей и другими травмами лица.

Участковый уполномоченный выяснил, что тюменку 1986 года рождения избил в подъезде дома по ул. Тульской ее 29-летний знакомый.

Полицейский задержал ранее неоднократно судимого безработного молодого человека. Подозреваемый признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи - 10 лет лишения свободы.

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