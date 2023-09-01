Полиция задержала избившего знакомую тюменца
Происшествия, 16:42 16 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сотрудники медицинского учреждения передали в правоохранительные органы Тюмени информацию о пациентке с переломами обеих челюстей и другими травмами лица.
Участковый уполномоченный выяснил, что тюменку 1986 года рождения избил в подъезде дома по ул. Тульской ее 29-летний знакомый.
Полицейский задержал ранее неоднократно судимого безработного молодого человека. Подозреваемый признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи - 10 лет лишения свободы.