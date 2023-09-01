С начала навигации Почта России доставила в Заболотье 1,5 тонны грузов

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Более 100 рейсов выполнила Почта России на моторных лодках и доставила жителям труднодоступных населенных пунктов тобольского Заболотья свыше 1 тыс. 500 кг почты и товаров первой необходимости с начала речной навигации 2023 года.

Ежемесячно по почтовым маршрутам, пролегающим в Заболотье по рекам Носке, Лайме, Ачирке и их мелким притокам, лодки проходят свыше 1 тыс. км.

В труднодоступные поселения Осиновское (Вагайский район), с. Лайтамак и д. Ачиры (Тобольский район) сотрудники почты приезжают еженедельно. Не оставляет почта д. Вархмали и Янгутум, где проживают около 60 человек, а также самые удаленные – Иземеть и Ишменёво Тобольского района. Маршрут Ачиры – Изметь – Ишменево – Ачиры – самый длинный.

Почтальон преодолевает 300 км, в том числе и по воде, его маршрут длится около трёх суток. Всего в тюменском Заболотье, находящемся в стороне от районных центров, проживают около 3 тыс. человек, им всем доступны услуги почты.

"Доставка почты в удалённые районы нашего региона имеет сложную логистику и сопряжена со значительными финансовыми затратами. Самые сложные и разветвлённые маршруты – в Тобольском районе. Из-за отсутствия автомобильных дорог выбор транспорта для доставки почты и товаров первой необходимости здесь зависит от сезона: летом почтальоны используют лодки, в период половодья – вертолёт, зимой – снегоходы", – отметил директор управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.

Речная навигация зависит от погодных условий, но обычно завершается в конце октября. После её официального закрытия и наступления межсезонья Почта России будет доставлять отправления альтернативными способами, пишет Мегатюмень.