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Тюменский студент продвигает российское образование в Чили

Общество, 10:35 19 сентября 2023

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Магистрант второго курса по специальности "Математическая биология и биоинформатика" Института X-BIO Эдуард Бондарев продвигает российское образование в Чили. Он находится в другой стране по программе академического обмена ТюмГУ с университетом им. Бернардо О’Хиггинса из Сантьяго-де-Чили – одним из партнёрских вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Эдуард Бондарев участвует в разработке и улучшении программ обмена для студентов, имея в активе успешный опыт бадди (помощника иностранных обучающихся в их адаптации к жизни в России). Тюменец принял участие в мероприятиях по продвижению российского образования за рубежом, организованных Русским домом в Чили. Событие "Стипендии в России" состоялось в формате открытого диалога и позволило рассказать чилийской молодежи о возможностях и преимуществах российского высшего образования.

Благодаря рассказам совсем скоро первый чилийский студент из университета им. Бернардо О’Хиггинса приедет в Тюмень на обучение. Первоначально он пройдет курс русского языка на подготовительном отделении ТюмГУ, а в дальнейшем планирует поступить в магистратуру X-BIO по программе "Математическая биология и биоинформатика".

Интерес чилийцев к обучению в ТюмГУ объясняется и тем, что магистрант удивил чилийцев глубоким знанием науки о данных и его привлекли к разработке баз данных Datawarehouse и BI-системы для университета-партнера. Для выполнения этого задания нужно было изучить потребности и особенности местной образовательной системы.

Напомним, в сентябре 2022 года ТюмГУ посетили с рабочим визитом ректор Университета им. Бернардо О’Хиггинса профессор Клаудио Альберто Руфф Эскобар и проректор по административным вопросам Рауль Эдуардо Арисменди Гонсалес. Руководству чилийского университета были представлены масштабные проекты учёных тюменского вуза по изучению биоразнообразия почвенных членистоногих, мхов и цветковых растений региона, включая Патагонию.

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# иностранные студенты , образование , ТюмГУ

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