На трех улицах Тюмени восстановили и настроили освещение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличное освещение вдоль дороги по ул. Колосистой, 42 в Тюмени восстановили после обращения местного жителя на портал "Тюмень – наш дом", сообщает городская администрация.

Ремонт провели специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, наружное освещение уже работает в штатном режиме.

Также сотрудники департамента отреагировали на обращение местной жительницы и восстановили освещение по ул. Тимофея Чаркова, 28. На ул. Тюменской, 61, стр. 1 фонарь перенастроили на ночной режим работы.