На трех улицах Тюмени восстановили и настроили освещение
Общество, 11:08 19 сентября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Уличное освещение вдоль дороги по ул. Колосистой, 42 в Тюмени восстановили после обращения местного жителя на портал "Тюмень – наш дом", сообщает городская администрация.
Ремонт провели специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, наружное освещение уже работает в штатном режиме.
Также сотрудники департамента отреагировали на обращение местной жительницы и восстановили освещение по ул. Тимофея Чаркова, 28. На ул. Тюменской, 61, стр. 1 фонарь перенастроили на ночной режим работы.