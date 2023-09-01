  • 19 сентября 202319.09.2023вторник
  • USD96,6472
    EUR103,0945
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На трех улицах Тюмени восстановили и настроили освещение

Общество, 11:08 19 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличное освещение вдоль дороги по ул. Колосистой, 42 в Тюмени восстановили после обращения местного жителя на портал "Тюмень – наш дом", сообщает городская администрация.

Ремонт провели специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, наружное освещение уже работает в штатном режиме.

Также сотрудники департамента отреагировали на обращение местной жительницы и восстановили освещение по ул. Тимофея Чаркова, 28. На ул. Тюменской, 61, стр. 1 фонарь перенастроили на ночной режим работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# уличное освещение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 19.09.2023Фотогалерея "Технохаб 2.0": на TNF выбрали лучшие тюменские студенческие стартапы
11:41 19.09.2023Возможность восстановления в правах пациентов с эпилепсией обсудили тюменские общественники
11:19 19.09.2023Устройство по обнаружению очагов пожаров на основе нейросети создают тюменские студенты
11:08 19.09.2023На трех улицах Тюмени восстановили и настроили освещение