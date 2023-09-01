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Пьяный тюменец разбил витрину комиссионного магазина и украл велосипед

Происшествия, 11:30 19 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже из комиссионного магазина задержал участковый в с. Червишево Тюменского района. Ущерб составил 57 тыс. рублей, заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель магазина. Он рассказал, что злоумышленник разбил стекло и похитил велосипед, сотовый телефон, фен и другие товары.

Участковый в течение получаса задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи тюменец 1983 года рождения. Он признал вину и рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения кирпичом разбил витрину и проник в магазин.

Велосипед злоумышленник спрятал в кустах неподалеку от места происшествия. Похищенное уже изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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