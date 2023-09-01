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Количество студентов на цифровой кафедре ТМУ увеличилось в 2,5 раза

Общество, 12:13 20 сентября 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

773 студента будут обучаться на "Цифровой кафедре" Тюменского медицинского университета. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

Всего 860 человек претендовали на попадание в дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки "Введение в программирование медицинских информационных систем 2.0". По информации пресс-службы вуза, в программу включили обучающихся специалитета третьего курса и выше, бакалавриатов второго курса, ординатуры и магистратуры.

Обучение бесплатное. Курс продлится до конца мая 2024 года. За это время студенты освоят популярный язык программирования Python, а также научаться работать с базами данных на языке SQL, создадут свой IТ-проект в медицине.

В 2024 году количество программ в рамках проекта "Цифровые кафедры" увеличится. Обучение ведется в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

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