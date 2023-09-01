Российские разработчики промышленного ПО готовы выйти на экспорт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские разработчики промышленного ПО способны предложить конкурентоспособные решения не только отечественному нефтегазу в рамках импортозамещения зарубежных технологий, но и другим странам. Интерес к программным продуктам из России в мире есть, однако для развития экспорта компаниям нужно в первую очередь закрепиться на внутреннем рынке.

К таким выводам пришли участники дискуссионного клуба "О чем спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать ЭТО. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний" на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

Эксперты, аналитики и представители нефтегазовых и IT-компаний обсудили вопросы импортозамещения технологий на российском рынке и перспективы экспорта отечественных разработок. В частности, участники рынка рассмотрели уже имеющиеся примеры поставок отечественного ПО для нефтегаза за рубеж, возникающие при импортозамещении проблемы, необходимость поддержки этого направления со стороны государства.

Также в ходе дискуссии был поднят вопрос о конкурентоспособности российского оборудования за рубежом и наличии спроса на него в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Безусловно, уже сейчас зарубежная промышленность проявляет большой интерес к российскому ПО. У наших компаний есть немало преимуществ: многие предоставляют полный доступ к своему ПО и после продажи, например, не смогут его просто отключить, что крайне важно для чувствительных отраслей. Кроме того, есть плюсы и в том, что российский промтех молод и практически развивается с нуля – это позволяет нам изначально включать в наши продукты самые современные технологии. Мы не копируем западные технологии с устаревшей архитектурой и технологическим стеком", – рассказал генеральный директор "Цифровой индустриальной платформы" Александр Смоленский.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская отметила, что относительная независимость — это та модель, которую по экспорту может предложить Российская Федерация, а именно модель сотрудничества.

"В отличие от англо-саксонской модели, которая предполагает поставку технологий в виде черных ящиков с полным обучением, консалтингом, как этими ящиками пользоваться, но не с разрешением погружаться в то, как они устроены. Наша же модель должна быть открытой. Это хорошая возможность для стран третьего мира построить какие-то элементы своего цифрового суверенитета", – сказала она.

Это уже второе заседание дискуссионного IT-клуба в рамках TNF. Год назад участники обсуждали вопросы импортозамещения, идею принудительного лицензирования иностранных программных продуктов, целесообразность разработки собственного софта нефтяными компаниями, сообщает пресс-служба TNF.