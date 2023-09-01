Семь кукольных театров покажут спектакли на фестивале "Сказочный мир" в Тюменской области

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Семь кукольных театров примут участие в I Уральском фестивале "Сказочный мир", который состоится в Тюмени, Тобольске и Ишиме и районах Тюменской области с 24 по 27 октября, сообщает региональный департамент культуры.

В список участников вошли Тюменский театр кукол, Челябинский театр кукол им. В. Вольховского, Челябинский театр "Золотой петушок", Екатеринбургский театр кукол, Ханты-Мансийский театр кукол, Сургутский театр "Петрушка", Курганский театр "Гулливер".

С 24 по 27 октября артисты покажут бесплатные спектакли в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Армизонском, Аромашевском, Упоровском, Вагайском, Юргинском, Тобольском и Тюменском районах. В рамках фестиваля пройдут образовательный семинар, мастер-классы для детей и родителей, экскурсии в Тобольске и Тюмени.

Цель фестиваля – укрепление культурного сотрудничества, сложившихся связей и традиций кукольников России. Инициатор фестиваля – Тюменское отделение "Союза женщин России".

Возрастное ограничение: 0+.