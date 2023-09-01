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ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Нижневартовске

Происшествия, 18:55 20 сентября 2023

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ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по городу Нижневартовску пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего незаконное производство наркотических средств на территории гаражного кооператива в Нижневартовске", - сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Обвиняемый задержан с поличным при подготовке к сбыту очередной партии произведенных им наркотиков. Из незаконного оборота изьяли мефедрон массой более 8 кг, реагенты и оборудование химической лаборатории по производству наркотических средств.

Следственное подразделение РУФСБ в отношении указанного гражданина возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

За совершение указанных уголовных преступлений предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

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# наркотики , РУФСБ России по Тюменской области

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