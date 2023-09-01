Браконьеры на ночной охоте приняли двух мужчин за лося в Тюменской области

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более двух миллионов рублей заплатят трое браконьеров, ранивших двоих мужчин во время незаконной охоты в угодьях вблизи д. Криволукская Ялуторовского района. У обвиняемых также конфискован в собственность государства автомобиль Toyota Land Cruiser 100 и огнестрельное оружие, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в ночь на 2 сентября 2021 года обвиняемые без разрешений на добычу находились на территории общедоступных охотничьих угодий и выслеживали диких животных.

Один из браконьеров управлял автомобилем, двое других расположились на задней части кузова автомобиля. При помощи тепловизора и ночного прицела они обнаружили в кустах силуэт, который приняли за лося.

Один из обвиняемых выстрелил по силуэту из охотничьего ружья и ранил двоих мужчин - здоровью одного пострадавшего был причинен легкий вред, другому - вред средней тяжести. В ходе следствия на работе и дома одного из подсудимых был проведен обыск и изъяты незаконно хранившиеся патроны.

Суд одному из обвиняемых назначил штраф в размере 800 тыс. рублей и условное лишение свободы сроком на три года, второму – штраф в 800 тыс. рублей, третьему – 500 тыс. рублей. Также суд на два года лишил виновных права охотиться. Автомобиль и огнестрельное оружие с оптическим прицелом ночного видения конфискованы в собственность государства.