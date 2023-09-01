Осенний сезон с Букляшом по возрождению семейного чтения откроют в Ишиме

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

Около 20 семей, большинство из которых многодетные, станут участниками осеннего сезона библиотечной студии "Читаем с Букляшом" в центральной модельной библиотеке Ишима в октябре. Такая форма работы нашла отклик у горожан, на завершение летнего сезона студии "Мамаслёт" пришли более 400 ишимцев.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила специалист по проведению мероприятий АНО "Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр "Сфера" Анна Зырянова.

Она пояснила, что летом студия работала в рамках грантового проекта "Букляш – семейный книжный нянь". Сначала она планировалась на мам с детьми определенного возраста, но на практике мамы приходили всем семейством, в некоторых из них было до пяти разновозрастных ребятишек. Поэтому по ходу работы организаторы внесли коррективы. Занятия построили так, что каждому находилось дело по душе. Пока одни узнавали о новинках в мире литературы, другие создавали коллажи, рисовали собственных героев сказок, или сочиняли фантастические истории совместно с библиотечным талисманом - Букляшом. Эту практику перенесут в работу и осенней студии.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

"Все занятия у нас авторские, повторов не бывает. Каждое – тематическое. Делаем подбор книг для каждой встречи, почти все издания разбирают на руки. То есть через студию мы еще прививаем интерес и любовь к чтению, в том числе к семейному", - пояснила библиотекарь.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

Помимо обзоров книг, проходят творческие занятия по арт-терапии, песочной анимации, театральному искусству. Победа в конкурсе президентского фонда культурных инициатив и грантовая поддержка около 500 тыс. руб. позволили приобрести много современного развивающего оборудования для их проведения: световые столы, декорации для театральных зарисовок и многое другое. Студийное пространство дополнили удобные кресла-мешки.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

Кроме того, авторы инициативы создали гига-бродилку – уникальную семейную игру "Букляш в сказочном мире". Это гигантская "настолка", где вместо фишек после броска кубиков по игровому полю ходят дети и выполняют написанные в разноцветных клетках задания. Родители выступают игроками в связке с детьми. В процессе игры семьи создают фамильный арт-объект, вспоминают, как умножать и делить без калькулятора, делятся рецептами семейных блюд и говорят друг другу огромное количество ласковых слов. Бродилка направлена на укрепление семейного общения.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

По словам Анны Зыряновой, если летом упор в работе студии был сделан на художественную литературу, то осенью планируется уклон в сторону развивающих и познавательных изданий и занятий.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

Отличительной особенностью проекта стало создание нового медиапродукта для детей "Сказки Букляша". Все они сняты в локациях Ишима. Вечером перед сном мамы, укладывая детей, могут по куар-коду перейти на одну из пяти видеосказок, главный герой которой Букляш, и посмотреть.

| Фото: центарльная модельная библиотека Ишима | Фото: центарльная модельная библиотека Ишима

Добавим, все занятия в студии бесплатные.

Инна Кондрашкина